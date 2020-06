Finti matrimoni per ottenere il permesso di soggiorno: tre arresti

REGGIO EMILIA – Smantellata dalla polizia un’organizzazione di vietnamiti residenti in Italia che organizzava matrimoni fittizi di cittadini vietnamiti con italiani per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari. Le nozze venivano celebrate con persone che avevano, come ha ricostruito l’ufficio immigrazione della questura, “differenze di età, di lingua e matrimoni celebrati in Vietnam tra coniugi senza alcuna precedente frequentazione”.

Lo spunto investigativo è stato trasmesso alla squadra mobile che, con il coordinamento della Procura delle Repubblica, ha avviato una complessa attività di indagine che consentiva di ricostruire tutta la filiera dei matrimoni fasulli e di arrestare tre persone. L’ingente prezzo dell’operazione illegale veniva, in gran parte, trattenuto dagli organizzatori, vietnamiti residenti in Italia, e corrisposto, solo in minima parte, ai coniugi italiani.