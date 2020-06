Droga e alcol sulle strade, patenti ritirate e segnalazioni in prefettura

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Un 30enne di Luzzara e un 26enne di Novellara sono stati sorpresi dai carabinieri della compagnia di Guastalla a guidare i loro mezzi ubriachi: ai due conducenti i carabinieri hanno ritirato la patente. Sei persone (un 19enne di Rubiera, un 20enne di Gattatico, un 21enne di Rubiera, un 28enne di Campagnola Emilia e un 30enne di Novellara) sono state trovate in possesso di 10 grammi di marijuana ed ora rischiano la sospensione delle rispettive patenti e dei documenti di espatrio posseduti.

Un pregiudicato 27enne abitante a Poviglio che non poteva trovarsi a Castelnovo Sotto, dato che era stato colpito dal provvedimento del foglio di via obbligatorio da quel Comune con divieto di farvi ritorno per tre anni, è stato rintracciato nel corso dei servizi a Castelnovo Sotto. Condotto in caserma, è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.

Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti questa notte dai carabinieri della compagnia di Guastalla per garantire maggior sicurezza sulle strade. In tutto i militari hanno controllato 171 persone e 142 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle strade di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.