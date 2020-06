Conti in rosso per Asp, passivo di mezzo milione di euro

REGGIO EMILIA – Conti in rosso per l’Azienda di servizi alla persona “Citta’ delle persone” di Reggio Emilia. Il bilancio consuntivo per l’esercizio 2019, si chiude infatti con una perdita di poco meno di 526.000 euro. Nella relazione sulla gestione, l’azienda propone all’assemblea dei soci che il passivo sia ripianato utilizzando risorse proprie per circa 1000 euro (utili portati a nuovo) e chiede che la restante parte – intorno ai 525.000 euro – sia a carico dei soci e nello specifico del socio di maggioranza Comune di Reggio Emilia (Fonte Dire).