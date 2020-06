Comune, la provocazione dei Civici: “Consiglio snobbato, chiudiamolo”

REGGIO EMILIA – Se gli indirizzi espressi dai consiglieri non vengono applicati, tanto vale che il consiglio comunale si sospenda, quantomeno per risparmiare sui gettoni di presenza. E’ la provocazione che Cinzia Rubertelli, capogruppo di Alleanza civica in sala del Tricolore a Reggio Emilia lancia per sottolineare un problema “che non si puo’ tollerare oltre”. Cioe’ “la situazione di scarsa trasparenza e noncuranza delle prerogative e degli indirizzi dei consiglieri, eletti dai cittadini”.

Rubertelli cita esempi concreti come la “non risposta” della giunta sul tema della stazione Mediopadana e sull’ipotesi di una nuova fermata a Parma, sollevato tre mesi fa. O quello del regolamento, che una mozione dei civici approvata a febbraio del 2019 impegnava a realizzare, ma di cui non c’e’ ancora traccia, “privando di fatto i locali pubblici della possibilita’ di pianificare e organizzare in modo strutturato la propria attivita’”.

Un documento di cui, sottolinea Rubertelli “abbiamo chiesto la bozza con un accesso agli atti del regolamento, che ci e’ stata negata in quanto l’atto non sarebbe ancora definitivo”. La domanda, conclude la civica, allora e’: “Il regolamento su dehors, a distanza di oltre un anno, c’e’ o non c’e’? Qual e’ il motivo di tanta segretezza che persino un accesso agli atti di un consigliere non possa superare?”.