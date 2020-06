Comune, i Civici: “Inopportuna la spesa per i video sul Covid”

REGGIO EMILIA – “Il Comune, dopo la pandemia, piange misera e lancia l’allarme sui fondi per la ripartenza post Covid, invocando aiuti. Eppure i soldi, quando si tratta di comunicazione, dalle parti del municipio si trovano sempre”. Lo denuncia Cinzia Rubertelli, capogruppo in sala del Tricolore di Alleanza civica, nel cui mirino finisce una recente determinazione dirigenziale firmata dalla dirigente alla Comunicazione Nicoletta Levi.

Con l’atto, in particolare, si stanziano 42.700,00 (Iva compresa) per acquistare dall’azienda reggiana Indacolab srl immagini “suggestive” della citta’ durante il lockdown (scattate anche con un drone) e per commissionare alla stessa azienda quattro video clip. Rubertelli contesta pero’ “l’opportunita’ di effettuare una spesa del genere in materia di comunicazione quando la situazione delle casse comunali – come ammette lo stesso assessore Daniele Marchi – si fa sempre piu’ preoccupante”.

Quanto alla necessita’, secondo l’amministrazione di documentare anche le immagini, del tutto eccezionali nella storia italiana, durante la prima fase dell’emergenza Covid 19″, Rubertelli afferma: “In una fase economicamente difficile per tutti, a noi questa non pare essere una priorita’. Anzi, ci pare uno spreco di risorse pubbliche”.