Collagna, motociclista cade in una curva: è grave

VENTASSO (Reggio Emilia) – Un motociclista di 22 anni, residente a Reggio Emilia, è rimasto ferito gravemente in un incidente che è avvenuto oggi pomeriggio, verso le 16,30, lungo la statale 63 a Collagna.

Il giovane, per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Collagna che hanno proceduto ai rilievi, mentre percorreva la statale 63 proveniente da Cerreto verso Collagna, dopo aver affrontato una curva, ha perso il controllo del mezzo che ha terminato la sua corsa impattando contro un terrapieno. Il giovane è stato elitrasportato al Maggiore di Parma in condizioni gravi. Non è in pericolo di vita.