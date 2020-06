Clona carta di credito, compra biglietti Tav e poi li rivende: denunciato

REGGIO EMILIA – Un 48enne residente in provincia di Benevento è stato denunciato per frode informatica e indebito utilizzo di carta di credito dopo che era riuscito a decodificare le credenziali della carta di credito di un 47enne reggiano e aveva acquistato on line dei biglietti ferroviari dell’alta velocità che poi aveva rivenduto, sempre online, ad acquirenti che li avevano acquistati in completa buonafede.

La vittima, un 47enne abitante a Reggio Emilia, grazie all’analisi dell’estratto conto della sua carta di credito, si è accorto delle anomali spese, circa 500 euro, relative all’acquisto online di biglietti ferroviari dell’alta velocità e ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Santa Croce che sono risaliti sia all’hacker che operava dalla provincia di Benevento.