REGGIO EMILIA – È aperto alle visite nel periodo estivo, il corpo monumentale dei Chiostri di San Pietro, capolavoro del Rinascimento a Reggio Emilia, con possibilita’ di visite libere, ma in numero contingentato dei presenti, e di prenotare visite guidate, con nuove modalita’ di accesso nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale previste dalle norme di contenimento della pandemia.

Il complesso cinquecentesco – il chiostro maggiore e’ dovuto a Giulio Romano – e’ aperto al pubblico dal martedi’ a giovedi’, dalle ore 9 alle 13, il venerdi’ dalle 16 alle 23, sabato, domenica e altri festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (chiusura settimanale lunedi’). Lo fa sapere il Comune.

Accesso gratuito, senza biglietto di ingresso, per la visita libera, con obbligo di mantenere il giusto distanziamento (almeno un metro) fra visitatori, e contingentato per evitare assembramenti. L’accesso sara’ consentito solo a coloro che indossano la mascherina a protezione delle vie respiratorie: il presidio personale va indossato per tutta la durata della visita.

L’ingresso alla biglietteria/punto accoglienza dei Chiostri, in via Emilia San Pietro 44C, sara’ consentito solo a una sola persona per volta. Sono possibili inoltre, su prenotazione, anche visite guidate a pagamento, a cura della cooperativa Archeosistemi, per gruppi di massimo 10 persone, previa richiesta via mail (non piu’ tardi di tre giorni lavorativi precedenti) all’indirizzo: info@archeosistemi.it. A chi prenotera’ la visita verra’ richiesto di comunicare nome e cognome, telefono e mail per motivi di tracciabilita’ dei visitatori. Informazioni: 0522.1540823 (dal lunedi’ al venerdi’, 9-13 e 14.30-18.30).