Castellarano, ciclista tampona auto e sfonda il lunotto: è gravissimo

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – Un ciclista, per cause ancora in corso di accertamento, è finito stamattina verso le 10 con la sua bici contro una Mercedes in sosta per un guasto mentre percorreva via Radici Sud a Castellarano. L’impatto è stato talmente violento che il ciclista ha sfondato con il corpo il lunotto dell’auto finendo la sua corsa dentro l’abitacolo.

Sul posto, per i rilievi gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Insieme a loro l’ambulanza e l’automedica e l’elisoccorso che ha portato l’uomo, che è in gravi condizioni, all’ospedale Maggiore di Parma. Il conducente dell’auto, un 61enne di Castellarano che ha avuto un malore, è stato invece trasportato al Santa Maria Nuova.