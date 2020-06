Caso Dentix, denunciato per truffa l’amministratore delegato

BAGNOLO (Reggio Emilia) – Iniziano a fioccare le prime denunce, anche nella nostra provincia, all’interno della vicenda relativa alla catena dentistica Dentix che ha chiuso i battenti e ha lasciato migliaia di pazienti senza cure in tutta Italia. Uno di questi è un 24enne di Bagnolo che si è rivolto ai carabinieri della stazione locale. Al termine delle indagini i militari hanno denunciato per truffa l’amministratore delegato della società, un 44enne residente a Milano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la vittima, nel settembre scorso, dovendo effettuare degli impianti osteointegrati era andato nello studio di Dentix a Reggio Emilia, in piazza Prampolini, che gli aveva preventivato una spesa pari a 3.500 euro.

Dato che non aveva i soldi l’operaio aveva acceso, tramite lo stesso studio, un finanziamento dell’intero importo necessario per affrontare le cure odontoiatriche con lo studio che aveva incassato subito l’intero ammontare della parcella. Dopo alcune sedute l’operaio, non avendo più ricevuto alcun appuntamento, ha provato a contattare lo studio invano.

A causa della chiusura, dovuta all’emergenza Covid, l’uomo non si è preoccupato più di tanto e ha cercato un contatto telefonico, ma quando è andato nello studio di piazza Prampolini ha scoperto che era stato chiuso. A quel punto ha presentato denuncia ai carabinieri.

La società ha rassicurato la clientela circa la volontà di riaprire i battenti, ma fonti di stampa nazionale ed estere riportano invece che Dentix sta attraversando gravi difficoltà economiche, al punto di aver richiesto alla Spagna, una procedura pre-fallimentare. Tale situazione quindi rischia di portare alla cessazione delle attività lasciando migliaia di persone con interventi non conclusi, in diversi casi non ancora iniziati, per i quali è stato versato un anticipo o è stato ottenuto un finanziamento.