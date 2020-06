Casalgrande, auto a fuoco nella notte

CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Auto a fuoco nella notte in via Nino Bixio a Casalgrande. Stanotte verso le 2,30 i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra per spegnere un incendio che ha danneggiato una Dacia Sandero di proprietà di una 60enne eritrea che era parcheggiata sotto casa della donna. Le fiamme si sono sviluppate, probabilmente, per motivi accidentali. Sulle esatte cause del sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione locale.