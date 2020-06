REGGIO EMILIA – Giornata reggiana quella di oggi per il nuovo comandante della legione carabinieri Emilia-Romagna, generale di brigata Davide Angrisani.

L’alto ufficiale, accolto dal comandante provinciale Colonnello Cristiano Desideri, è arrivato al comando crovinciale dei carabinieri di Reggio Emilia intorno alle 10 di questa mattina incontrando, nel cortile interno della caserma e nel rispetto delle prescrizioni emanate per contenere la diffusione del coronavirus, tutti gli ufficiali dell’Arma di Reggio Emilia, una rappresentanza di carabinieri, brigadieri e comandanti di stazione della provincia che hanno presenziato all’incontro insieme ai rappresentanti militari in forza al comando provinciale di Reggio Emilia facenti parte del Cobar (Consiglio di base di rappresentanza affiancato proprio al Generale Angrisani) e Cocer (Consiglio centrale affiancato al comandante generale dell’Arma Giovanni Nistri).

Foto 2 di 2



Presente anche una rappresentanza dell’associazione nazionale dei carabinieri in congedo. Il comandante legionale ha invitato nell’esprimere parole elogiative per l’attività condotta dai carabinieri reggiani ha ribadito la necessità di perseverare nel tenere alta la guardia. Il Carabiniere deve stare sempre più vicino alla gente – ha detto – e la conferma è arrivata dalle autorità incontrate (il prefetto di Reggio Emilia Dr.ssa Maria Forte, il presidente del tribunale Cristina Beretti e il procuratore capo della Repubblica Marco Mescolini) che hanno espresso lusinghiere opinioni sull’Arma reggiana e non solo per i risultati operativi ottenuti ma soprattutto per l’affetto che i cittadini dimostrano nei confronti dei carabinieri.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza e collaborazione ed ha consentito di intrattenersi sui principali temi concernenti la sicurezza pubblica in provincia, attualizzati rispetto alla emergenza Covid-19 ed agli specifici servizi di controllo in atto. Nel pomeriggio il generale Angrisani ha visitato la struttura di corso Cairoli che ospita il comando provinciale di Reggio Emilia effettuando un punto di situazione tra i vari comandanti di reparto e conoscendo tutti i militari in forza ai reparti (nucleo informativo, nucleo investigativo, sezione operativa,sezione radiomobile, centrale operativi, ufficio e nucleo comando e la sezione amministrativa).

Il generale di Brigata Davide Angrisani, 58enne originario di Maniago (PN), nella sua carriera ha ricoperto incarichi di comando prestigiosi. Ha assunto il comando Legione carabinieri Emilia-Romagna il 12 giugno scorso proveniente da Roma dove svolgeva l’incarico di Capo di Stato Maggiore al Comando interregionale Podgora.