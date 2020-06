Arte per Reggio, raccolti 5mila euro dall’associazione Amar

REGGIO EMILIA – E’ bastata una richiesta, nello scorso mese di marzo, e tantissimi artisti hanno aderito ad un progetto che ha voluto coniugare arte e solidarietà. Per ogni offerta , la possibilità di ricevere, in cambio della generosità verso chi ha più bisogno, un’opera d’arte come ringraziamento e come testimonianza di un tempo veramente strano e terribile per la maggior parte delle persone.

La panoramica di opere che via, via hanno percorso le pagine Facebook e Instagram dell’Associazione Amar Costruire Solidarietà, promotrice del progetto, ha dato un senso di sollievo e di bellezza ad un periodo tanto buio.

Tantissime sono state in questi mesi le richieste di donazioni per situazioni di enorme disagio, nonostante ciò, tante persone hanno aderito e contribuito anche al nostro progetto a sostegno del Fondo di Mutuo Soccorso con cui il Comune di Reggio Emilia sta aiutando tanti cittadini in stato di necessità.

Grazie alla generosità dei tanti donatori, Art for Res ha raccolto 5.000 euro che saranno consegnati all’assessore Daniele Marchi sabato 20 giugno alle 18 durante la cerimonia di estrazione dei biglietti e il loro abbinamento alle 40 opere messe in palio, tra dipinti e fotografie.

All’evento sarà presente Daniele Marchi, assessore al Welfare del Comune e garante della legalità delle operazioni, Jean Bassmaji, presidente di Amar Costruire Solidarietà che presenterà i progetti futuri dell’Associazione, Giacomo Bassmaji promotore del progetto Art for Res e i più stretti attivisti e collaboratori.

Per ragioni sanitarie, non è stato possibile estendere l’invito e pertanto l’evento sarà trasmesso in diretta, sulla pagina Facebook dell’Associazione Amar, alle 18 di sabato 20 giugno.

Le opere saranno consegnate ai vincitori nel giro di alcuni giorni, previo accordo via mail. Si chiede cortesemente a chi non ha ricevuto i biglietti, di inviare una mail a: associazioneamar@gmail.com