Aquatico apre in sicurezza

REGGIO EMILIA – Quella del 2020 è certo un’estate diversa, ma il Parco Aquatico di Reggio Emilia si prepara ad accoglierla a braccia aperte e in totale sicurezza.

Dopo l’inaugurazione dello scorso 6 giugno delle piscine del network Kinēma di proprietà del Comitato Uisp Reggio Emilia (guarda il video qui), ora tocca al “mare in città” inaugurare la stagione estiva giovedì 11 giugno dalle 12,30 alle 18,30 con un ingresso ridotto di 5 euro per tutti. Dal giorno successivo, i reggiani potranno accedere al parco a orario ufficiale con ingresso dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 19 e sabato e domenica con apertura anticipata alle 9.

Aquatico e la prevenzione da Covid-19

L’ingresso al Parco Aquatico di Reggio Emilia rispetterà i protocolli emanati della Regione Emilia Romagna, orientati verso la prevenzione e riduzione al minimo del rischio di contagio da Covid-19. L’area di 40.000 mq assicurerà ampi spazi disponibili e i 3.500 mq di piscine consentiranno una presenza contemporanea in acqua di un massimo di 500 persone. Le quattro casse di cui una riservata agli abbonati, garantirà una velocità d’ingresso elevata incentivata anche dai prezzi scontati sugli abbonamenti stagionali per ragazzi, adulti e senior (info su prezzi www.aquatico.it).

Le 400 postazioni di ombrelloni su prenotazione obbligatoria e a pagamento al numero 0522 506043, consentiranno di avere le piazzole organizzate con distanziamento preordinato, e i lettini, spogliatoi e servizi docce saranno continuamente disinfettati per una garanzia d’igienicità. Potenziato anche il numero di steward per un servizio di sicurezza e rispetto delle norme d’uso della piscina e prevenzione di possibili assembramenti nei luoghi più affollati come gli ingressi esterni, le attrazioni acquatiche e i solarium.

Promozioni per le famiglie (sconti stagionali)

Dal lunedì al sabato le famiglie potranno approfittare di vantaggiose agevolazioni per dare la possibilità di godersi un’estate a costi accessibili. Sono previsti sconti per gruppi di 3 e 4 persone e la possibilità di fruire di tutte le 5 piscine del network L’Azzurra Scandiano, Komodo Rubiera, Komodo Castelfranco, Komodo Boretto ed Ego Village a Collecchio con un solo abbonamento stagionale.