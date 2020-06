REGGIO EMILIA – Nuovo appuntamento con Odcec Re-Live, la trasmissione in streaming su Facebook dell’Ordine dei Commercialisti reggiani che venerdì 26 alle 17.30 affronterà il tema dell’accesso al credito ai tempi del Covid-19. I commercialisti Lorenzo Galaverni e Andrea Baratti ne discuteranno con Marco Bonezzi, responsabile della Direzione regionale Emilia Ovest di Bper Banca e Claudio Chiosi, responsabile Area Corporate UniCredit Reggio Emilia.

Dalle procedure burocratiche che stanno rallentando l’emissione di liquidità alle indicazioni su come presentare una richiesta di credito alle banche al fine di massimizzare i benefici. Come funziona, in concreto, il rapporto con l’Istituto di credito nell’ambito della nuova normativa prevista del decreto liquidità oggi convertito in legge? E infine, da più parti si richiama il “problema risorse” sul Fondo centrale di garanzia per le PMI, è un rischio reale? Queste le domande a cui i relatori daranno risposta nel corso dell’incontro per offrire il proprio contributo verso le esigenze molto concrete e stringenti che il mondo del lavoro, in particolare quello imprenditoriale e commerciale, evidenzia in questa fase legata all’emergenza Covid-19.