Via Turri, fermato con dosi pronte allo spaccio: denunciato

REGGIO EMILIA – Un 27enne gambiano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dopo che martedì sera è stato fermato con dieci dosi di hascisc dai carabinieri in via Turri. I militari a bordo di una pattuglia della sezione radiomobile stava pattugliando via Turri quando hanno visto il giovane che, alla vista dell’autoradio, ha cercato di fuggire per eludere un eventuale controllo di polizia.

I carabinieri hanno raggiunto il gambiano e lo hanno fermato. E’ stato trovato in possesso di una busta in cellophane con dentro 10 dosi di hascisc del peso di 5 grammi che stava nascondendo nella tasca anteriore sinistra della giacca indossata. La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare mezzo grammo di hascisc ed alcuni di marijuana.