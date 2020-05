Vecchi stronca la protesta dei commercianti: “Una pagliacciata”

REGGIO EMILIA – Il sindaco Luca Vecchi risponde con una dura presa di posizione alla manifestazione di alcuni commercianti, che ieri hanno protestato davanti al municipio per chiedere la riapertura anticipata delle loro attivita’. Un incontro reso incandescente anche dal sedicente “esorcista di Bibbiano” e in cui non sono mancate critiche accese all’indirizzo degli amministratori comunali.

Vecchi ne parla nella quotidiana diretta Facebook di oggi e commenta: “Ho massimo rispetto per chi viene in municipio a dire che e’ disperato, ma quello che e’ accaduto ieri e’ proprio quello che non deve succedere. Per senso di responsabilita’ siamo scesi ad incontrare alcune decine di persone con l’esorcista di Bibbiano e anche qualche esagitato che ha insultato l’assessore al Commercio Maria Francesca Sidoli”.

Ma questa, evidenzia il sindaco, “e’ l’ultima volta. Non ho tempo per le pagliacciate. Per gli esorcisti e gli esagitati qui non c’e’ spazio. Per la complessita’ della situazione che stiamo affrontando ci deve essere serieta’ da parte di tutti. I reggiani non sono cosi’ e sospetto che in quella manifestazione ci fosse molto poco di reggiano”.

Insomma “sono rivendicazioni irricevibili con queste modalita’, che non si devono ripetere”. Dopo aver ribadito che la partita delle riaperture commerciali e’ in mano al Governo e non agli enti locali, il sindaco cita il caso diverso dei ristoratori con cui “abbiamo iniziato un percorso di confronto civile” e sottolinea: “Lo spirito fondamentale con cui affrontare questi mesi e’ quello della collaborazione e del dialogo. Mai come in questa fase la mediazione tra interessi distanti puo’ diventare uno strumento per tenere unita la comunita’ e non di basso compromesso politico”.

Passando al capitolo dei controlli sui comportamenti da adottare, in particolare nei parchi pubblici, Vecchi e’ altrettanto deciso: “Abbiamo deciso di dedicare i primi due o tre giorni della nuova fase a sensibilizzare e informare i cittadini sulle ordinanze, ma questo non significa che le sanzioni non verranno date dove si verificheranno situazioni irregolari”.

E il mancato rispetto delle regole, scandisce il primo cittadino, potrebbe portare al ritorno delle restrizioni. “Oggi e’ stato segnalato un gruppo di ragazzini che giocavano a basket al campo Cervi. Questa cosa non ha vita lunga perche’ la Polizia locale non ha tempo da perdere per andare a dirgli che e’ vietato. Se succede ancora, un bel giorno arriva la comunicazione che il parco torna chiuso”.

A proposito di Polizia locale, infine, Vecchi informa che da domani raddoppiano- da 12 a 24 – le linee telefoniche del comando di via Brigata Reggio per rispondere alle centinaia di richieste di chiarimento arrivate da parte dei cittadini in questi giorni sulle azioni consentite o meno (fonte Dire).