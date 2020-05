Trattore perde liquame, chiuso un tratto di tangenziale

REGGIO EMILIA – Trattore perde liquame e provoca la chiusura della tangenziale fino alle due di pomeriggio. E’ successo stamattina verso le dieci quando il mezzo agricolo ha imboccato è entrato in tangenziale, in direzione sud, verso Modena, da via Copernico nella zona annonaria.

Ha seminato il suo carico fino all’uscita 5 dove è stato fermato, in via Filangieri, da una pattuglia della stradale. La tangenziale è stata bloccata, in quel tratto, per permettere la pulizia della strada che terminerà verso le 14. Sul posto ci sono tre pattuglie della polizia municipale.