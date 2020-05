Svuota conti bancari online: hacker denunciato

REGGIO EMILIA – Un 47enne di Ravenna è stato denunciato per frode informatica ai danni di un 49enne reggiano a cui è riuscito a svuotare il conto corrente. Grazie alle sue doti telematiche l’uomo riusciva a entrare abusivamente nei conti bancari online che alleggeriva con bonifici che lo vedevano prelevare danaro dal conto corrente preso di mira a favore di quello dell’hacker o del suo conto Amazon.

A rivolgersi ai carabinieri di Santa Croce è stato un 49enne reggiano che disconoscendo due operazioni (un bonifico da 1.200 euro fortunatamente bloccato e una ricarica Amazon per 900 euro), effettuate per il tramite della propria home banking, si è rivolto ai carabinieri denunciando la frode informatica.

I militari sono risaliti al 47enne scoprendo che era riuscito a decodificare le credenziali d’accesso della vittima accedendo al suo conto corrente online dove aveva effettuato un bonifico di circa 1.200 euro a favore del proprio conto corrente senza riuscirvi perché era stato bloccato dal 49enne e una ricarica della sua carta Amazon per 900 euro che invece era andata a buon fine.

L’hacker è stato denunciato per frode informatica. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare il reale giro d’affari del 47enne ravennate che non si esclude, come peraltro sta emergendo nella fase embrionale delle indagini, possa aver agito con le stesse modalità alleggerendo altri conti correnti.