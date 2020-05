Strisce blu, l’annuncio di Til: “Da lunedì si torna a pagare la sosta”

REGGIO EMILIA – Til comunica che, da lunedì 18 maggio, “riprenderà il pagamento della sosta negli stalli blu”. Il soggetto gestore della sosta nel nostro Comune lo ha reso noto tramite una nota stringatissima. Da lunedì, dunque, si riprenderà a pagare la sosta.

Il pagamento, lo ricordiamo, che era stato interrotto da metà marzo, per l’emergenza Coronavirus, non è indolore né per il gestore, né per il Comune dato che, secondo quanto ha dichiarato il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, in un collegamento con la commissione Covid comunale, “fermare il pagamento della sosta sulle strisce blu ha comporato minori introiti per 600-800mila euro”.