Servizi Italia, utili in calo nel primo trimestre 2020

REGGIO EMILIA – Il cda di Servizi Italia ha approvato la prima trimestrale del 2020 che si chiude con un fatturato in leggero calo a 62,9 milioni (erano 65,1 milioni nel 2019) e gli utili in calo a 200mila euro (erano 2,7 milioni nel 2019). Leggermente cresciuto anche l’indebitamento che viaggia a 135,1 milioni (erano 127,4 milioni nel 2019). Il cda ha fatto entrare come nuovo consigliere Simona Campanini.

“L’emergenza sanitaria in corso – ha dichiarato Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia – ha posto l’attenzione a livello nazionale sui servizi offerti dal Gruppo, evidenziando l’importanza per il sistema sanitario di essere assistito da partner industriali affidabili, finanziariamente solidi e in grado di offrire soluzioni operative adeguate anche in momenti di criticità come quello corrente. In tal senso, crediamo che l’attuale situazione possa aiutare a porre le basi per risolvere alcune criticità specifiche del comparto dei servizi alla Sanità, quale in particolare il fenomeno dell’aggiudicazione di appalti con offerte economiche sempre più al ribasso, che ha inciso negativamente sui risultati del Gruppo del primo trimestre 2020.