Scuola materna e orientamento: certificazione di qualità per la Dimora d’Abramo

REGGIO EMILIA – Si amplia la gamma dei servizi erogati dalla cooperativa Dimora d’Abramo che possono avvalersi della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015

Il Comitato di approvazione di TÜV Italia, infatti, ha autorizzato il rilascio del nuovo certificato per la scuola materna “Campi Soncini” di via Veneri (che fa parte della rete Fism ed è frequentata da oltre 70 bambini) e i servizi di informazione e orientamento della cooperativa, di cui si avvalgono migliaia di persone straniere. La nuova certificazione di qualità si aggiunge a quella già ottenuta alcuni anni fa per il servizio di mediazione linguistico, culturale e interculturale e per il servizio di accoglienza dei richiedenti asilo.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato”, osserva il presidente di Dimora d’Abramo, Luigi Codeluppi. “La certificazione di qualità, infatti, riguarda due servizi che hanno un impatto molto importante sia nella realtà locale che sovralocale e interessano un numero molto elevato di bambini, famiglie e adulti”.

“A questo obiettivo – sottolinea Codeluppi – hanno concorso una qualità che abbiamo impresso ai progetti di servizio sin dall’origine e che si è poi tradotta in azioni e modalità di erogazione che hanno consolidato questa impostazione”.

“La soddisfazione per questo risultato – conclude il presidente della Dimora d’Abramo – coincide anche con il nostro “grazie” ai coordinatori e agli operatori dei servizi e, contemporaneamente, alle realtà amministrazioni pubbliche, alle persone e alle famiglie che ci hanno dato fiducia”.