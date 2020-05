S. Ilario, si sposta in autobus per spacciare: arrestato

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Un 28enne parmense è stato arrestato sabato scorso alla stazione dei bus di S. Ilario, con l’accusa di spaccio, dopo che i carabinieri gli hanno sequestrato un etto e mezzo di marijuana nello zaino. L’uomo, utilizzando mezzi pubblici, si spostava dalla vicina provincia di Parma in quella di Reggio per curare le consegne di droga al domicilio dei clienti.

Dentro al suo zaino c’erano dosi di varie pesature (da un minimo di 3 grammi a un massimo di 30 grammi) già confezionate e pronte. Aveva con sé anche 400 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dello spaccio e due telefoni cellulari, considerati i tramite per i contatti con i clienti. In uno di questi i militari hanno trovato messaggi audio e di testo relativi alla consegna a domicilio a favore di clienti, anche reggiani, ora in corso di identificazione.

Nel corso di una perquisizione a casa del 28enne non è stata trovata droga, ma 12mila euro in contanti.