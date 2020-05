S. Ilario, auto a fuoco nella notte

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Auto a fuoco nella notte a S. Ilario. Poco dopo mezzanotte carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in via Fratelli Cervi dove stava bruciando una dacia. Le fiamme, che si sono sviluppate per cause ancora in corso d’accertamento, sono partite al vano motore. L’auto è di proprietà di una 46enne reggiana. I danni sono in corso di quantificazione. Sull’episodio indagano i carabinieri di S. Ilario.