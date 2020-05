Rcf Arena, rinviato il concerto di Ligabue di settembre

REGGIO EMILIA – La data dell’evento “30 anni in un giorno” alla Rcf Arena Reggio Emilia (Campovolo) per celebrare i 30 anni della straordinaria carriera di Luciano Ligabue, prevista il 12 settembre 2020, non puo’ essere al momento confermata in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. La data definitiva verra’ comunicata quanto prima e comunque non oltre il 31 luglio 2020.

“30 anni in un giorno” (prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners) inaugurera’ la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una capienza di massimo 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Non poteva che essere il Campovolo ad incorniciare questo evento con cui Luciano Ligabue festeggera’ i 30 anni di una carriera, iniziata nel 1990 con l’album omonimo, un luogo che negli anni lo ha visto protagonista, piu’ volte, con concerti entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana. I biglietti gia’ acquistati in prevendita rimangono validi. Per tutte le informazioni: www.friendsandpartners.it.