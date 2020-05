Rapina ambulante al mercato di piazza Fontanesi: arrestato

REGGIO EMILIA – Un tunisino di 33 anni, Samir Beled, è stato arrestato dopo che ha rapinato, ieri mattina, una ambulante al mercato di piazza Fontanesi. Ieri mattina, poco prima delle 7, una commerciante ha chiamato i carabinieri e ha detto che era stata rapinata da uno straniero che aveva tentato di rubarle la borsa dall’abitacolo del suo furgone.

Quando gli agenti della pattuglia della sezione radiomobile sono arrivati sul posto la donna ha detto loro che, poco prima, aveva sorpreso il giovane tunisino mentre rubava la sua borsa all’interno del suo Fiat Doblò approfittando del fatto che l’ambulante era sul retro del furgone intenta a prelevare dei mastelli con la merce da mettere in vendita.

Sorpreso dalla derubata, il tunisino, con in mano la borsa, ha aggredito la donna e ha cercato di fuggire con la refurtiva senza riuscirci per l’immediato intervento di altri ambulanti presenti sul posto e quindi dei carabinieri che, seppur a fatica, sono riusciti a fermarlo. L’uomo che, fra l’altro, è sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Reggio Emilia sin dall’8 gennaio scorso dopo un arresto per il medesimo reato, è stato portato in caserma, dove è stato arrestato per rapina impropria. Ora si trova in carcere.