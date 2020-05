Per la Montanari un posto nello staff di Mammi

REGGIO EMILIA – Avrà un incarico in Regione Valeria Montanari, assessore per sei anni in Comune a Reggio Emilia, che ha rimesso oggi il mandato nelle mani del sindaco Luca Vecchi. Rivestirà il ruolo di capo di gabinetto nello staff del neo assessore all’Agricoltura Alessio Mammi (anche lui reggiano, ndr).

La Montanari, peraltro, aveva già lavorato in passato come ufficio stampa a Scandiano quando Mammi era sindaco. A Reggio Emilia Montanari era da circa un anno anche assessore ai Lavori pubblici. Questa, insieme alle altre sue deleghe, e’ stata assunta per ora dal sindaco Luca Vecchi (fonte Dire).