“Parole” e “Non sei una birra”

Parole

Nascono per uscire dal buio

Ti legano, prendono, gonfiano

Vogliono punirti

Le parole

Dai loro da bere

da mangiare

cullale e spegnile

sono cuori spezzati

le parole

Soffiagli

Torneranno embrioni essenziali

Torneranno buone

le parole

Vera Fadia Bassmaji

Non sei una birra

Ti vedo e ti sento Corona

sui Tg di ogni giorno

a mettere paura

alla gente.

La tua presenza crea stasi sociale

dove circola la paura di assumersi

le proprie responsabilità

in un sistema globale di rallentamento.

Immune all’uomo

sei una fittizia bestia patologica

che potevi chiamarti:

“Domenica everyday” o

“Close conversation everyday”

e non Corona o COVID-19

perché non sei una birra

ma sei il peggio del peggio.

Corona stai spaccando la società

già spaccata

da passati governi!!!

Ti vedo e ti sento Corona

sui Tg di ogni giorno

a spargere paura.

Con la paura tu Corona

stai chiudendo persino i commerci italiani

così giustamente impauriti

da controbattere: “E mo’ che facciamo!?”.

Corro in una foresta di chicche italiane

e invito il mio paese a fare altrettanto

perché i palati degli stranieri sono milioni

e a questi palati, il cibo non può mancare.

Palati dove il sapore

dell’Italia trionferà

così tanto

da sentirsi italiani in tutto e per tutto.

Sentirsi italiani non solo un singolo giorno

ma di giorno in giorno

perché solo qui in Italia

esistono questi sapori.

Damiano Cabassi