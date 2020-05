Nuova sede Municipale, affidato il progetto

REGGIO EMILIA – La nuova sede della Polizia locale di Reggio Emilia prevista in viale IV novembre (zona stazione) sara’ progettata da un raggruppamento di imprese con capofila la societa’ Main Engineering di Reggio. E’ l’esito della procedura aperta indetta dal Comune che si e’ conclusa – dopo quattro sedute in videoconferenza – lo scorso 28 aprile. L’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera (il cui costo e’ pari a 6,5 milioni di cui uno e mezzo messo a disposizione dalla Regione) e’ stato assegnato in via d’urgenza, in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in gara.

L’appalto della progettazione vale 239.000 euro. L’offerta presentata dalla cordata che se lo e’ aggiudicato prevede un anticipo su tempi della realizzazione dei progetti e un ribasso del 30% sull’importo posto a base di gara, pari a 341.000 euro. Nel frattempo il Comune ha dato mandato ai suoi legali di resistere in giudizio al Tar nel contenzioso aperto dalla famiglia Fornaciari, proprietaria dell’area dell’ex fabbrica Enocianina destinata al nuovo comando della “municipale”, che ha impugnato le delibere urbanistiche e di esproprio.