Novellara, spaccio di cocaina: denunciato un 46enne

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Un 46enne disoccupato di Novellara è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri della stazione locale dopo che aveva venduto una dose di cocaina a un 52enne. Tutto è iniziato con i militari che hanno fermato venerdì sera, a Novellara, per un controllo, un 52enne su una Renault Clio con a bordo un amico 50enne pure lui di Novellara.

Terminate le procedure di identificazione, i militari hanno approfondito i controlli e hanno trovato al 52enne una dose di cocaina del peso di un grammo scarso. I due sono stati portati in caserma per gli approfondimenti investigativi. Lì l’amico ha fornito dichiarazioni forvianti per eludere le indagini ed è stato denunciato per favoreggiamento.

I carabinieri hanno poi identificato il fornitore della droga: un 46enne di Novellara, la cui casa è stata perquisita dai militari. Durante la perquisizione i militari hanno trovavato i ritagli di cellophane dello stesso tipo di quello utilizzato per confezionare la dose di cocaina ceduta poco prima al 52enne. Inoltre hanno trovato un bilancino di precisione utilizzato per la pesatura delle dosi. A quel punto hanno denunciato il 46enne per spaccio.