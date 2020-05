SASSUOLO (Modena) – “Ho sentito il bisogno di non fermarmi, come la musica in generale, ed è una mia esigenza personale di poterla condividere perché, senza la musica, morirei: sono molto passionale e l’ho fatto nonostante i tempi duri e difficili”.

Lo ha ammesso Nek durante la videoconferenza di presentazione del suo nuovo album “Il mio gioco preferito – parte seconda” con dieci brani, in uscita venerdì 29 maggio, seconda parte del disco uscito lo scorso anno.

“Alla seconda parte dell’album stavo lavorando già da otto mesi, ho scritto delle canzoni in tournée, ma quando è cominciato il lockdown non avevo ancora terminato di scriverlo e ho dovuto momentaneamente rallentare tutta la macchina – ha accennato – Ho deciso di andare avanti con la mia musica, ho messo insieme quello che ho raccolto in questo progetto continuando a scrivere ancora tanto che ho addirittura altri brani nuovi per uscire già fra un paio d’anni con un altro disco nuovo. A tutto questo non ci sto, neanche se mi puntano una pistola alla tempia. Mia nonna diceva sempre che solo alla morte non c’è rimedio”.

L’album è stato anticipato dal singolo “Perdonare” cui ha fatto seguito il video.

“Il video è di tutti i fans che che hanno voluto regalare il loro sorriso attraverso le loro clip – ha fatto notare – In poco più di 24 ore mi sono arrivati quasi mille contenuti, impossibile da utilizzare tutti, ma sono grato a ciascuno di loro che mi hanno lasciato senza parole e il risultato è davvero emozionante”.

Nek ha voluto presentare questo nuovo lavoro nel giorno dell’anniversario di matrimonio con sua moglie Patrizia.

“Ci amiamo da più di 20 anni e se c’è amore in una coppia ci si adatta a tutto, anche se ci sono momenti particolari ma non abbiamo mai lasciato spazio ad altro se non a chiedere scusa sì – ha rivelato – Tutto grazie a mia moglie, lei è la più matura fra noi due ed è stata madre prima che io diventassi padre, ha sempre un modo di sapersi arrangiare: io sono più bambino e ho bisogno che mi si organizzi qualcosa, abbiamo vissuto con grande serenità questi anni; nel brano “E sarà bellissimo” che non è dedicato a lei, mi sono immaginato soldato e mi sono rivisto tenendo il suo viso fra le mie mani, lei è davanti a me ed è naturale che nella mia immaginazione c’è sempre lei, e quando torno a casa vado da lei”.

Per presentare il nuovo album, Nek ha realizzato un concerto nella suggestiva cornice, chiusa al pubblico, di Piazzale della Rosa a Sassuolo, la sua città, accompagnato dalla sua band, in un vero e proprio ‘live’; il concerto sarà in anteprima integrale venerdì 29 maggio, dalle 21, in radiovisione su RTL 102.5, in streaming su www.rtl.it e a seguire su YouTube.

“Questo ‘live’ su RTL rappresenta il primo movimento per presentare il disco – ha sottolineato – Ho sentito di doverlo fare nella mia città, nel piazzale della Rosa alle spalle del palazzo ducale dell’epoca estense, per dare un segnale di partenza; le canzoni nuove le ho dovute arrangiare alla meglio, ci sarà qualche accenno del mio repertorio e durerà un’ora circa”.

Nek ha pensato che al momento questo è il modo migliore per arrivare ai suoi fans.

“Rispetto ad alcuni miei colleghi che hanno fatto loro ragionamenti io vado avanti a piccoli passi – ha riflettuto – Qualsiasi altra proposta la valuterò in futuro anche se a breve termine non ci sono altri appuntamenti ‘live’; dovevo partire per una tournée europea ma dovremo accontentarci: non vorrei suonare all’Arena di Verona davanti a sole 500 persone. Concerti in streaming a pagamento? Vedremo in seguito alcune alternative e valutare quali possono essere percorribili: per certo saremo i primi a ripartire, per rispetto al pubblico. Penso ai miei amici albergatori, baristi, negozianti che non tutti potranno riaprire”.

Nek incontrerà i propri fan in una serie di eventi online, una novità assoluta per l’artista e per il suo pubblico; sarà una chat room esclusiva, in cui l’artista racconterà l’album, interagirà con i fan e suonerà per loro il 4, 8 e 9 giugno: per info: www.mondadoristore.it/nek-cd-evento-il-mio-gioco-preferito/.

“Cerco di adattarmi alle esigenze di questa maledetta distanza – ha confessato – Mi sono sentito di percorrere questa strada pur di non fare niente, interagendo con delle persone e io ne ho bisogno: è il caso di accontentarci delle vie alternative; molti fan hanno aderito per la loro esigenza di incontrami e di condividere la mia musica attraverso una diavoleria come questa”.

Sulla copertina è ritornato il cubo di Rubik stilizzato.

“Non ci sono mai andato d’accordo con il cubo magico ma ora direi che è completato e la semplicità è il fulcro di tutto – ha precisato – La vita è fatta di incastri: ci sono tante altre storie nelle quali fungo da narratore e questa volta ci sono riuscito”.