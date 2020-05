Messe in pubblico, ecco le regole per i fedeli

REGGIO EMILIA – Da lunedì si potranno di nuovo celebrare le messe in pubblico. La diocesi oggi ha ricordato le regole per partecipare alle celebrazioni eucaristiche che sono le seguenti.

Fuori dalla chiesa

Si può entrare in chiesa solo muniti di mascherina protettiva che copre naso e bocca, se si ha una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, bisogna igienizzarsi le mani prima di entrare, presentarsi all’ingresso nei 30 minuti prima dell’inizio della celebrazione e fare sempre attenzione a mantenere una distanza di sicurezza dalle altre persone.

Dentro la chiesa

In chiesa un addetto alla sicurezza vi indicherà il posto dove posizionarsi, bisognerà sempre indossare la mascherina (eccetto che nel momento in cui ci si comunica), non bisogna spostarsi dal proprio posto, durante la comunione si deve rimanere in piedi al proprio posto e aspettare che vi portino la comunione, al termine della celebrazione per uscire, bisogna attendre le indicazioni degli addetti alla sicurezza. Non ci si può trattenere in chiesa.

Dopo la messa

Dopo la messa una volta uscito non ci si può trattenere nei luoghi esterni alla chiesa (sagrato, cortili, parcheggi etc.), al fine di non creare assembramenti. Se nei giorni successivi vi accorgete di avere febbre, o risultate positivi al Covid-19, dovete comunicarlo tempestivamente al parroco.

I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il genitore e quindi non occupano alcun posto. I posti in chiesa sono contrassegnati con apposito segno di riconoscimento e numerati. All’ingresso sarà sempre presente almeno un addetto alla sicurezza, il gel per l’igienizzazione delle mani, la cartellonistica che ricorda le regole essenziali. Alle persone in carrozzina verrà indicato un luogo apposito. L’accompagnatore non dovrà rispettare la distanza di sicurezza dalla persona accompagnata. Bisogna ricordarsi di arrivare con un po’ di anticipo in chiesa per la messa (si potrà entrare a partire da 30 minuti prima dell’inizio alla celebrazione) perché le operazioni di ingresso potrebbero essere un po’ più lunghe del solito.

A partire dalle 9 lunedì 18 maggio, per garantire l’accesso in chiesa in sicurezza ed evitare assembramenti, tramite il sito www.iovadoamessa.it si potrà prenotare il posto per le messe festive. Le persone che necessitassero di un aiuto potranno contattare il Call Center approntato dalla Diocesi ai numeri.

Scrive il vescovo Camisasca: “Per molte settimane abbiamo vissuto insieme la sofferenza di non poter partecipare alla messa e di ricevere l’eucarestia. Ora, a seguito dell’accordo sottoscritto nei giorni scorsi tra il Governo e la Conferenza episcopale italiana, a partire da lunedì 18 maggio potremo riprendere con le celebrazioni quotidiane, nei giorni feriali e festivi, a determinate condizioni. Accogliamo con favore e semplicità, e anche con grande responsabilità, le disposizioni pratiche e le norme sanitarie di sicurezza contenute in questo depliant. Certamente alcuni degli accorgimenti che dovremo osservare durante le nostre celebrazioni non saranno semplici e implicheranno un piccolo sacrificio da parte di ciascuno di noi: essi sono però essenziali, al fine di tutelare la salute di tutti, soprattutto dei più fragili. Viviamo questo momento come occasione di testimonianza della nostra carità e della pazienza che nascono dalla fede, rispettando tutte le norme igienico-sanitarie necessarie, in comunione con tutta la Chiesa”.