Mensa Caritas, un menù stellato per 400 persone

REGGIO EMILIA – Non e’ un pranzo comune, quello in preparazione da stamattina alla mensa della Caritas di Reggio Emilia. A prepararlo per le circa 400 persone che ogni giorno si rivolgono all’ente diocesano per un aiuto, e’ infatti lo chef stellato Andrea Incerti Vezzani, titolare del ristorante Cà Matilde, per celebrare l’anniversario don Luigi Guglielmi, direttore della Caritas diocesana di Reggio Emilia, scomparso nel 1996.

Le norme igienico-sanitarie ancora stringenti non consentono di fermarsi “a tavola” per consumare il pranzo, ma il menu’ e’ di tutto rispetto: bomba di riso con ragu’ di manzo e croste di Parmigiano reggiano, frittata arrotolata con pesto di erbazzone e ciambella reggiana. A corredo, fragole per tutti grazie alle tante donazioni di materia prima che la Caritas riceve ogni giorno dalla grande distribuzione e da tanti privati e aziende agricole.

“La buona e raffinata cucina ha incontrato il mondo delle poverta’, l’arte si e’ messa a disposizione della precarieta’, la bellezza e la bonta’ hanno avuto la possibilita’ di arrivare anche a coloro che ogni giorno sono costretti ad arrangiarsi come possono”, dice la Caritas.