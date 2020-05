Ma le biblioteche riaprono, o no, il 18 maggio?

REGGIO EMILIA – Ma le biblioteche riaprono o no lunedì 18 maggio nel Comune di Reggio Emilia? In provincia molte sono già operative, come era possibile fare, dal 4 maggio scorso, per esempio quella di Albinea, ma nel capoluogo le cose sono andate più per le lunghe.

Questo è dovuto al fatto che la commissione tecnica, fatta da bibliotecari e assessori della provincia, stava già lavorando al protocollo per il 18 maggio quando è arrivata la delibera di Bonaccini che aveva permesso di aprirle il 4 maggio. Ieri è arrivato un comunicato stampa del Comune in cui l’ente annunciava l’apertura di tutte le biblioteche, per il solo prestito su prenotazione e per la consegna dei libri, per il 18 maggio.

Tuttavia, nelle ore seguenti, alcuni lettori ci avevano segnalato che dalla biblioteca Panizzi arrivavano risposte diverse se si provava a contattarli mandandogli un messaggio tramite Messenger sulla loro pagina Facebook.

Abbiamo provato anche noi e la risposta che abbiamo ricevuto stamattina, di cui vi inseriamo lo screenshot in pagina, è la seguente: “Buongiorno, la Biblioteca Panizzi e le decentrate di Rosta Nuova, Ospizio, San Pellegrino e Santa Croce avrebbero dovuto riaprire al pubblico lunedì 18 maggio. A causa però di un ritardo nella consegna delle barriere in plexiglass necessarie per garantire la sicurezza di operatori e utenti, stiamo cercando di capire come poter fare”.

Insomma dal Comune garantiscono che il 18 maggio le biblioteche saranno aperte, ma dalla Panizzi rispondono che non sono ancora pronti. Cosa succederà lunedì 18 maggio?