REGGIO EMILIA – Il concerto per i 30 anni di carriera di Luciano Ligabue si terrà il 19 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia, mentre quello contro la violenza di genere “Una, nessuna, centomila” è stato spostato al 26 giugno. In questo caso Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini sono le 7 grandi artiste protagoniste del concerto.

In ottemperanza alle disposizioni governative tutti e due gli eventi, che si dovevano tenere a settembre, erano stati rinviati e ora riprogrammato. I biglietti gia’ acquistati in prevendita per i due concerti rimangono validi per la nuova data. Solo per quel che riguarda il concerto di Ligabue è possibile rivenderli sulla piattaforma Fansale di TicketOne. Sul sito e’ possibile modificare il nominativo del ticket.