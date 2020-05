“La libertà” e “Per l’ultima volta mamma”

REGGIO EMILIA – “Scrittori silenziosi” è una rubrica giornaliera, offerta da Reggio Sera per pubblicare i pensieri, le sensazioni e le riflessioni dei reggiani, mentre sono costretti, in questo tragico periodo, all’isolamento totale.

Argomenti – racconti e poesie

Hai scritto un breve racconto o una o più poesie? Hai descritto un evento personale, il tuo stato d’animo durante questa solitudine? Hai raccontato il tuo dolore o la tua gioia per qualche felice occasione, per la guarigione di qualcuno, per un amore spuntato o separazione dolorosa o per un lieto incontro o triste perdita?

La libertà

È un filo d’oro, slacciato dal vento, mappa segreta

impreziosita, impagabile…

La libertà scorre anche nella vita, lungo trincee di

porte e finestre, dove la musica spolvera parole…

La libertà ha sguardi di pace, non accetta confini….

Cammina sui lamenti e sguardi avidi di bene, tra

mille timori.

Quante emozioni, allo sbando, esplose lungo la

prigionia.

Fuori dalla finestra, il paesaggio brulica di una

primavera vigorosa, dalle gemme impazienti.

Il silenzio ha toni sommessi, come gli incerti stridii di

stormi, di nuvole accerchiate dal vento, come luci di

fiumi colorate.

Le notti insonni sanno di prigionia, desiderose di

profumi, mondi nutriti di incanti e magie.

Nella mia città, la Libertà dorme, i pensieri incalzano

furiosi e barcollano tra fogli sfumati e bandiere

colorate.

Solo il cuore vigile, guarda, oltre il tempo cerca un

faro, un tuffo, libero, di bagliori nuovi di bellezza.

Tina Giordano

Per l’ultima volta mamma

Mai pensato che oggi sarà l’ultima volta che ti guardo

l’ultima volta che mi guardi

l’ultimo sorriso che mi fai

l’ultimo rudimentale bacio

le ultime parole che mi dici

l’ultimo saluto fatto con una mano stanca tremolante

mai pensato che oggi è

l’ultima volta che le mie labbra ti chiamano

mamma

sono arrivato

come le tante altre volte nel passato per trovarti

e ripartire salutandoti per il prossimo incontro

Questa volta il mio ottimismo mi ha tradito

non ho messo nel conto

che possa essere l’ultima volta che chiamo mamma

Il tuo corpo comincia a ribellarsi

mamma

non mi senti, non rispondi e non mi sorridi più

i tuoi movimenti sono irrequieti

è tua ultima sofferenza

non mi guardi più

ti stai allontanando

forse stai cercando la tua nuova dimora

quella celeste

che hai guadagnato con le tue buone opere

Uno sguardo al monitor

il tracciato del tuo cuore mostra un cuore sofferente

sempre più pigro, debole e zoppicante

le onde elettriche stanno prendendo la strada del non ritorno

prendo il fonendoscopio e chiudo la porta

ascolto il tuo cuore che non

c’era più.

Jean Bassmaji