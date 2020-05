Jack, giovane lupetto esuberante

REGGIO EMILIA – Entrato in canile in aprile 2018 alla presunta età di 2 anni. Jack è una rinuncia di proprietà di persona troppo anziana per gestire e contenere la sua naturale esuberanza e voglia di correre. Sicuramente questo bellissimo simil lupetto ha sangue di lupo cecoslovacco e le sue lunghe gambe lo confermano. Ama molto lanciarsi in corse sfrenate ma è ubbidiente al richiamo. Il suo manto è lucidissimo. Adatto ad una vita all’aria aperta come membro effettivo della famiglia. Già sterilizzato. Si affida microcippato e vaccinato. Canile La Quiete: Gisella 349-818.96.27.