Iren Clima, il climatizzatore di ultima generazione per una casa più sostenibile

REGGIO EMILIA – Con il prolungamento del lavoro in modalità smart working e l’incertezza sulla possibilità o meno di andare al mare, questa estate passeremo sicuramente tanto tempo a casa.

Per trovare un po’ di sollievo e combattere la calura estiva sarà quindi inevitabile dotarsi di un climatizzatore efficiente e a basso consumo energetico.

Iren Clima, la soluzione smart e sostenibile per la casa

Scegliendo Iren Clima potrai avere un climatizzatore di ultima generazione che si adatta perfettamente alle tue esigenze abitative. Sono infatti diversi i modelli a disposizione: da 5 a 1.5 kW per i locali di piccole dimensioni, ai 6.5 kW per i locali più grandi. Tutti dotati di controllo wifi da remoto.

In ogni pacchetto saranno inoltre compresi 2 anni di manutenzione. E se in aggiunta sottoscriverai le offerte luce e gas dedicate, potrai usufruire di un bonus in bolletta di 40 euro per 10 anni su entrambe le forniture.

I vantaggi offerti da Iren Clima

Con Iren potrai contare su un servizio di progettazione e installazione dell’impianto ad opera di tecnici specializzati e in più potrai accedere a soluzioni di finanziamento flessibili fino a 10. E se scegli Iren anche per la luce e il gas di casa puoi avere fino a 800€ di bonus in bolletta in 10 anni. Inoltre, in caso di sostituzione del tuo impianto di riscaldamento, con l’ecobonus è possibile ottenere una detrazione del 65% dell’investimento.