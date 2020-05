“Io li conosco i domani che non arrivano mai” e “Eravamo e siamo”

REGGIO EMILIA – “Scrittori silenziosi” è una rubrica giornaliera, offerta da Reggio Sera per pubblicare i pensieri, le sensazioni e le riflessioni dei reggiani, mentre sono costretti, in questo tragico periodo, all’isolamento totale.

Io li conosco i domani che non arrivano mai

Conosco la stanza stretta

E la luce che manca da cercare dentro

Io li conosco i giorni che passano uguali

Fatti di sonno e dolore e sonno

per dimenticare il dolore

Conosco la paura di quei domani lontani

Che sembra il binocolo non basti

Ma questi giorni sono quelli per ricordare

Le cose belle fatte

Le fortune vissute

I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci

Questi sono i giorni per ricordare

Per correggere e giocare

Si, giocare a immaginare domani

Perché il domani quello col sole vero arriva

E dovremo immaginarlo migliore

Per costruirlo

Perché domani non dovremo ricostruire

Ma costruire e costruendo sognare

Perché rinascere vuole dire costruire

Insieme uno per uno

Adesso però state a casa pensando a domani

E costruire è bellissimo

Il gioco più bello

Cominciamo..

Ezio Bosso

Eravamo e siamo

E ci siamo alzati traballanti, confusi e stanchi

con la voglia di uscire e di correre

con la paura di ritornare come prima,

uomini soli, indifferenti e distratti.

l’isolamento ha rapito l’io nostro

ci ha fatto notare l’altro

quello che sempre è stato nei paraggi,

quello che non faceva parte del nostro mondo.

sì quello:

quello che si affacciava dal balcone di fronte

quello che innaffia i suoi fiori cantando

quello che gioiva per un nuovo nato e

gridava dolore e sofferenza per un caro che se ne va

sì quello,

per noi non c’era prima dell’isolamento

non vedevamo i disperati attorno

non salutavamo nessuno che si affacciava di fronte e

non si salutava nessuno e non cantavamo in gruppo e

non facevamo il chiasso

non suonavamo insieme con le pentole per sentirci in compagnia.

Tutto perché per noi non c’era l’altro

e basta.

Ora?

ci alziamo traballanti, confusi e stanchi

con le finestre e porte aperte tutte

per non sentirci soli

ci promettiamo come in preghiera

che saranno nostri

le gioie e i dolori di tutti gli altri

perfino amiamo con rispetto

chi ha fatto strage dei nostri amici e parenti e

dilaniato i nostri ricordi e

rapito i nostri affetti.

Jean Bassmaji