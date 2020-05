Incendio in un’azienda agricola: distrutte 70 rotoballe

CADELBOSCO SOPRA (Reggio Emilia) – Un incendio divampato stanotte in un terreno agricolo di proprietà di un 30enne reggiano, in via Molino Traghettino a Cadelbosco Sopra, ha distrutto 70 rotoballe di fieno. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Reggio e Guastalla che hanno domato le fiamme che si sono sviluppate per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Gattatico e dei vigili del Fuoco che non hanno rinvenuto elementi che potessero suffragare con certezza le cause del rogo. I danni sono in corso di quantificazione.