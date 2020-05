Incendio distrugge 600 rotoballe in un fienile

GATTATICO (Reggio Emilia) – Un incendio ha distrutto 600 rotoballe di fieno e un trattore, stanotte, in una struttura di un’azienda agricola del luogo, adibita a fienile, in via don Minzoni a Gattatico. Sul posto sono arrivati, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco di S. Ilario e i carabinieri di Gattatico.

Le fiamme si sono svilupate per cause ancora in corso di accertamento. L’incendio non interessava altre strutture. I danni sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Gattatico.