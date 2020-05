“Il saggio” e “Incondizionato amore”

REGGIO EMILIA – “Scrittori silenziosi” è una rubrica giornaliera, offerta da Reggio Sera per pubblicare i pensieri, le sensazioni e le riflessioni dei reggiani, mentre sono costretti, in questo tragico periodo, all’isolamento totale.

Argomenti – racconti e poesie

Hai scritto un breve racconto o una o più poesie? Hai descritto un evento personale, il tuo stato d’animo durante questa solitudine? Hai raccontato il tuo dolore o la tua gioia per qualche felice occasione, per la guarigione di qualcuno, per un amore spuntato o separazione dolorosa o per un lieto incontro o triste perdita?

Invia il tuo scritto per mail a bassmaji.jean@libero.it. Oggetto: Scrittori Silenziosi. Non inviare a Reggio Sera.

Il saggio

Un giorno ho chiesto a un saggio arabo: quale è la cosa più stupefacente degli uomini?

Ha risposto: gli uomini si annoiano da bambini, hanno fretta di crescere e quando sono cresciuti e divenuti adulti, cercano di fermare il tempo per tornare bambini. Rovinano la loro salute nella ricerca di accumulare danaro, poi sono costretti a spendere quel danaro per riconquistare la salute. Pensano al futuro con preoccupazione e dimenticano il presente. Non vivono il presente nell’ostinazione a rincorrere il futuro. Vivono come se fossero eterni e muoiono come se non hanno mai vissuto.

Un momento di silenzio poi ho chiesto: quale è la lezione di vita che gli uomini non hanno mai imparato?

Ha risposto: quello che devono fare per farsi amare, e quello che possono fare per rendersi amati. Quello di imparare a non invidiare e confrontarsi con gli altri. Imparare il perdono e provare a perdonare. Devono essere consapevoli che spesso offendono chi amano e li feriscono profondamente in pochi istanti, avranno bisogno di molti anni per curare quelle ferite. Devono imparare che l’uomo più ricco non è quello che possiede di più ma quello che ha bisogno di meno. Vi sono persone consapevoli di essere amate molto e non sanno come renderlo evidente, e persone che amano molto e non sanno come dirlo o dimostrarlo. Devono imparare che due persone possono guardare la stessa cosa e vederla in modo diverso. Devono imparare inoltre che non è sufficiente amare gli altri senza amare se stessi e perdonare gli altri senza imparare anche a perdonare se stessi.

Ho voluto inviarvi un saluto speciale e augurarvi serenità che spesso è alla nostra portata.

Jean Bassmaji

Incondizionato amore

Amore sempre

Senza se e senza ma

Senza delusione

Senza frustrazione

Amore che cresce a ogni schiaffo

Amore che mantiene tesa la mano

Amore che c’è

C’è in ogni spazio

Si espande

Sostiene

Accompagna da lontano

Sorride alla rabbia

Sorride al rancore

Sorride alla lotta

Amore che c’è

C’è sempre

Pronto ad accoglierti a braccia aperte

Amore

Vera Fadia Bassmaji