Il prefetto: controlli antidegrado alle ex Reggiane e in via Roma

REGGIO EMILIA – Dopo due mesi di emergenza sanitaria in cui le Forze di Polizia e la Polizia municipale si sono concentrate sull’attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, tornano controlli serrati nella zona delle ex Reggiane e anche in via Roma (nella foto di Giuseppe Bucaria una lite nei giorni scorsi in via Roma).

Nella riunione svoltasi ieri in videoconferenza del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, infatti, il prefetto Maria Forte ha sottolineato “la necessita’ di un potenziamento dei servizi di controllo secondo modalita’ gia’ poste in essere prima della contingente situazione emergenziale”, in quanto “l’allentamento delle misure restrittive sociali, consente ora una rinnovata attenzione ai fenomeni di degrado e di illegalita’ in quelle zone della citta’ di Reggio Emilia, particolarmente sensibili al fenomeno dello spaccio di sostanze psicotrope”.

Con riferimento anche alla zona di via Roma, quindi, “proseguiranno i mirati servizi straordinari di controllo” che “riguarderanno non solo le persone ma anche le attivita’ commerciali delle aree interessate”. Alle Reggiane, dove non si sono registrati casi positivi, continuera’ inoltre l’attivita’ gia’ avviata dal Comune “per la definizione di soluzioni che consentano di individuare adeguate soluzioni in termini di assistenza sociale alle persone che si trovano in situazioni di disagio e di degrado”.