Dimissioni Montanari, la Lega: “Città non paghi prezzo diatribe politiche Pd”

REGGIO EMILIA – “La città non può pagare il prezzo di diatribe politiche e spartizioni di poltrone tra le diverse anime del PD”. Lo scrive il capogruppo della Lega Nord, Matteo Melato, in seguito alle dimissioni dell’assessore Valeria Montanari.

Scrive Melato: “Assistiamo in queste ore a voci, retroscena e dissidi all’interno della giunta e al Pd a seguito delle dimissioni dell’assessore Montanari. Dissidi che si erano già manifestati con la lettera inviata sulla riapertura delle Chiese, denotando una profonda spaccatura all’interno del gruppo di maggioranza in Sala del Tricolore”.

Scrive Melato: “Assessore che, tra l’altro, ha deleghe fondamentali in questa Fase 2: lavori pubblici e trasformazione digitale. Fondamentali perchè sarà su questi assi che dovrà basarsi la ripartenza della nostra città e del nostro Paese. Invece assistiamo a un pietoso teatrino nella quale si perde tempo con presunti litigi tra le diverse correnti per accaparrarsi un posto in Giunta. Il Sindaco in questo momento ha il cerino in mano ed è come un equilibrista che deve mantenere la pace tra le diverse correnti”.

Conclude Melato: “La città nel frattempo è ferma e in questo momento che dovrebbe accelerare rimane al palo. Chiediamo di fare presto e nominare un assessore pienamente operativo che possa far ripartire la nostra città con progetti fondamentali come i lavori pubblici”.