Correggio, guanti usa e getta buttati a terra nel parcheggio della Coop

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Il signor Fausto Cipolli ci ha scritto per segnalare l’inciviltà di molti cittadini che, nel parcheggio della Coop di Correggio, hanno buttato guanti usa e getta a terra. “Un segno di non rispetto per l’ambiente che, ora più che mai, non può lasciare che tristezza e rabbia”, scrive Cipolli.

Nel Comune di Reggio, ricordiamo, proprio oggi il sindaco Luca Vecchi ha emanato un’ordinanza in cui prevede una multa di 500 euro per chi getta le mascherine a terra.