Coronavirus, un morto e tre nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Un morto e soli tre nuovi casi di coronavirus nella nostra provincia. I nuovi malati sono tutti in isolamento domiciliare e la vittima è una donna di 91 anni di Reggio Emilia. I guariti con doppio tampone negativo sono 3.238, quelli clinicamente guariti (che non hanno più sintomi ma stanno attendendo il secondo tampone) sono 411. I ricoverati in terapia non intensiva sono 176, mentre sono solo 4 quelli ricoverati in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 982. Le vittime sono complessivamente 562 dall’inizio dell’epidemia e i malati 4.891.

Passando al dato regionale abbiamoa avuto 50 nuovi contagi e 13 decessi in più rispetto a ieri. Ieri i contagi erano sono stati 72 e le vittime 17. I malati effettivi scendono a 5.656. Effettuati 2.832 tamponi (ieri erano stati 4.777), che raggiungono così complessivamente quota 261.106. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 4.824 (-176). In calo i ricoverati nei reparti Covid (-19) e nelle terapie intensive (-1).

Sono 233 le persone uscite dalla malattia nelle ultime 24 ore, portando 17.603 il totale dei guariti:1.771 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 15.832 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Sono 6 uomini e 7 donne, per un totale di 13 persone che hanno perso la vita. Con oggi, il totale delle vittime da coronavirus in regione arriva così 3.973. I nuovi decessi riguardano 1 residente nella provincia di Reggio Emilia, 2 in quella di Modena, 5 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 3 in quella di Ferrara,1 in quella di Ravenna, 1 in quella di Forlì-Cesena (1 nuovo decesso in territorio forlivese). Nessun decesso di residenti a Piacenza, Parma, Rimini, né di pazienti da fuori regione.

Sono 4.422 a Piacenza (5 in più rispetto a ieri), 3.379 a Parma (nessuno in più), 4.891 a Reggio Emilia (3 in più), 3.871 a Modena (14 in più), 4.489 a Bologna (11 in più); 391 le positività registrate a Imola (1 in più), 980 a Ferrara (nessun caso in più). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.809 (16 in più), di cui 1.012 a Ravenna (5 in più), 937 a Forlì (1 in più), 763 a Cesena (5 in più), 2.097 a Rimini (5 in più).