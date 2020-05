Coronavirus, tre morti e un nuovo caso in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Tre morti e un nuovo caso, ricoverato in terapia non intensiva. Le tre vittime sono un uomo e due donne dagli 81 ai 91 anni di Baiso (2) e di Gattatico (1). Con i nuovi decessi il totale delle vittime arriva a quota 576, mentre quello dei contagiati, complessivamente, è di 4.935 persone dall’inizio dell’epidemia.

Passando al dato regionale si assiste invece a un balzo in alto dei positivi, complice anche il triplo dei tamponi fatti rispetto a ieri. Oggi si parla dunque di 74 nuovi casi (erano stati 16 ieri), di cui 17 derivano dal “percorso attivo dall’inizio dall’emergenza, con verifiche su persone sintomatiche”, spiega la Regione. Altri 57 invece sono frutto dello “screening su persone asintomatiche fatta da tamponi e test sierologici”.

Proprio i tamponi oggi raggiungono quota 9.128, cifra mai raggiunta prima in un giorno (ieri, per dare un esempio, erano stati 3.714), per un totale di 310.696 analisi refertate. Sono poi 311 le nuove guarigioni (19.857 in totale), mentre continuano a calare i malati effettivi che ad oggi sono scesi a 3.750 (248 in meno rispetto a ieri).

Purtroppo si registrano anche 11 nuovi decessi, per un totale di 4.094 persone che hanno perso la vita a causa del covid dall’inizio dell’epidemia. I nuovi decessi riguardano un residente nella provincia di Piacenza, due a Parma, tre a Reggio Emilia, quattro a Bologna (nessuno nell’imolese) e uno a Ravenna. Nessun decesso a Modena, Ferrara, Forli’-Cesena e Rimini. Le persone in isolamento a casa, perche’ asintomatiche o con sintomi lievi, sono oggi scese a quota 3.224, ovvero 237 in meno rispetto a ieri.

Calano ancora i pazienti in terapia intensiva (77 in tutto, uno in meno) e quelli ricoverati negli altri reparti covid (449 in tutto, 10 in meno). Dall’inizio dell’emergenza in Emilia-Romagna si contano dunque 27.701 casi di coronavirus in totale, cosi’ distribuiti: 4.475 a Piacenza (sei in piu’ rispetto a ieri); 3.504 a Parma (21 in piu’); 4.935 a Reggio Emilia (uno in piu’); 3.908 a Modena (otto in piu’); 4.604 a Bologna (29 in piu’); 394 a Imola (uno in piu’); 987 a Ferrara (uno in piu’ ); 1.024 a Ravenna (uno in piu’); 943 a Forli’ (uno in piu’); 777 a Cesena; 2.150 a Rimini (cinque in piu’).