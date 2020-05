Coronavirus, sanzionati commerciante e cliente senza mascherina

REGGIO EMILIA – Scattano a Reggio Emilia le prime sanzioni a carico di persone che non indossano la mascherina. Le multe, da 400 euro l’una, sono state comminate ieri dagli agenti della polizia locale all’interno di un negozio del centro citta’, colpendo sia l’esercente che un cliente che era anche a meno di un metro di distanza e senza i dispositivi di protezione. Lo conferma il comandante della Polizia locale Stefano Poma in una diretta televisiva. In queste settimane gli agenti hanno effettuato 13.000 controlli negli esercizi commerciali, ma quelle di ieri sono le prime in violazione delle nuove disposizioni regionali (fonte Dire).