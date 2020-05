Coronavirus, riaperto il 90% delle imprese reggiane

REGGIO EMILIA – Da ieri in provincia di Reggio Emilia sono piu’ di 58.600 le imprese che, anche se in modo graduale, hanno ripreso l’attivita’, pari a circa il 90% del totale. Lo registra la Camera di commercio precisando che gli addetti interessati sono quasi 190.000. Restano invece ancora chiuse piu’ di 1.500 attivita’ del commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessita’.

A questi si aggiungono 600 ambulanti dei mercati ancora fermi, su un totale di 700 addetti del settore in provincia. I circa 4.000 titolari di attivita’ di ristorazione gelaterie e pasticcerie hanno potuto riaprire, ma per ora i prodotti commercializzati non potranno essere consumati all’interno dei locali. Entrando nel dettaglio delle attivita’ economiche, sono oltre 11.000 le aziende della provincia che svolgono attivita’ nel settore delle costruzioni, con oltre 23.000 addetti.

Quasi 9.000 le imprese del settore manifatturiero e della trasformazione industriale, attivita’ nelle quali sono impiegati circa 75.000 lavoratori. Il commercio all’ingrosso coinvolge piu’ di 5.000 unita’ locali e 12 mila occupati. Quasi 14.000 attivita’ economiche aperte riguardano i servizi, in particolare quelli rivolti alle imprese, con quasi oltre 11.000 unita’ e piu’ di 40.000 impiegati. Per quanto riguarda i servizi destinati alle persone, le realta’ aperte sono piu’ di 2.400. Infine il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, in provincia di Reggio Emilia, comprende oltre 6.000 aziende con 7.000 lavoratori.