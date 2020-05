Coronavirus, nessun morto e solo un caso positivo a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Nessuno morto e solo un caso positivo (ieri erano stati due), in isolamento domiciliare, nella nostra provincia. Si attenua sempre di più il virus nel nostro territorio. Il caso positivo si registra a Reggio Emilia.

Passando al dato regionale sono 31 i nuovi casi di positività (erano stati 20 ieri) registrati nelle ultime 24 ore, che portato a 27.790 il totale dall’inizio dell’epidemia. Tuttavia, dei 31 contagi di oggi, 23 sono asintomatici. Questo l’esito dell’attività di screening regionale. Sono 4.109 i tamponi effettuati (erano stati 4.464 ieri), che raggiungono così complessivamente quota 325.482, a cui si aggiungono, sempre da ieri, 2.300 test sierologici.

Un allargamento dell’azione regionale utile a mappare l’andamento del contagio e a scopo preventivo, scovando il virus fra le persone senza sintomi. Purtroppo, si registrano anche 7 nuovi decessi: 5 donne 2 uomini.

Questi i casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.487 a Piacenza (+10), 3.521 a Parma (+7), 4.948 a Reggio Emilia (+1), 3.916 a Modena (+5), 4.627 a Bologna (+5); 394 le positività registrate a Imola (nessun caso in più), 993 a Ferrara (+1). In Romagna i casi di positività hanno raggiunto quota 4.904 (+2), di cui 1.028 a Ravenna (+1), 943 a Forlì (nessun caso in più), 779 a Cesena (+1), 2.154 a Rimini (nessun caso in più).